Segunda-feira começa com chuviscos e muita nebulosidade em São Paulo

SÃO PAULO - A madrugada desta segunda-feira, 31, terminou com céu nublado e chuviscos em pontos isolados na capital paulista. A previsão para as primeiras horas da manhã é de que estes chuviscos continuem de maneira isolada. Por volta das 6 horas, as estações automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a temperatura média era de 13ºC.

Hoje, o sistema frontal se afasta, mas o vento que sopra do quadrante sul favorece a entrada de umidade e por consequência a formação de muitas nuvens. O céu permanece encoberto com chuva leve e chuviscos ocasionais. As temperaturas sofrem um acentuado declínio. Mínima de 11ºC e máxima de 18ºC.

Na terça-feira, 1º, o ar frio e úmido que vem do oceano ainda deixa o céu nublado, porém as condições de chuva significativa diminuem. Faz frio nas primeiras horas do dia e durante a noite. Mínima de 11ºC e máxima de 20ºC.