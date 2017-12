Uma segunda estudante de 13 anos que teria sido seduzida pela professora de matemática Cristiane Teixeira Maciel Barreiras, de 33 anos, do Rio, confirmou que saiu com a educadora e outra aluna da mesma idade para encontros sexuais. A professora foi presa anteontem, após a mãe da primeira aluna acionar a polícia por causa do desaparecimento da filha. Cristiane confessou que se relacionava com a adolescente.