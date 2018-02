Seguem buscas por menino desaparecido em Peruíbe, litoral de SP

São Paulo, 17 - Uma menina, de 10 anos, morreu afogada e um menino, de 13 anos, continua desaparecido após uma onde atingir a boia onde as crianças estavam com a família, na tarde do último sábado, 16, na praia de Peruíbe, na baixada santista, litoral de São Paulo.

As buscas pelo menino Gabriel, de 13 anos, continuam neste domingo, 17, de acordo com o Corpo de Bombeiros da região. Segundo informações dos bombeiros, a mãe, Jusandra Cruz Brito Leão, de 35 anos, estava com seus filhos, Samuel, de 14 anos, Gabriel, de 13, e Juliana, 10, em um colchão inflável no mar. Conforme depoimentos, uma onda forte atingiu a família e os arremessou para fora da boia.

Jusandra e Samuel foram socorridos com ferimentos leves no Pronto Socorro de Peruíbe, de onde já foram liberados. Juliana, de 10 anos morreu afogada e Gabriel segue desaparecido.

As buscas pelo menino Gabriel foram encerradas ás 19h do último sábado e retornadas às 6h45 deste domingo. O Corpo de Bombeiros empenha toda a equipe da região de Peruíbe em buscas por terra e no mar.