Segredo bem guardado na Roosevelt, centro

Para ele, um dos lugares mais admiráveis da praça é a barbearia e charutaria Diplomat. "Juntos há 47 anos, o seu Renato e a dona Gilda Orbetelli administram o lugar, ali no número 230", diz.

A barbearia tem 43 anos de funcionamento e "guarda a verdadeira memória da Praça Roosevelt", na avaliação de Cabral. "O seu Renato era empregado do primeiro dono, que deixou a barbearia como herança. Lá, corto cabelo e, de vez em quando, me arrisco no pedicure também. Quando quero relaxar mesmo, faço barba", conta.

Barbearia e Charutaria Diplomat: Com mais de 40 anos de história, fica na Praça Roosevelt, 230