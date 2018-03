Secretário segurou relatório por cinco meses na gaveta O relatório com a revisão do Plano de Metas chegou ao secretário de Planejamento, Rubens Chammas, em agosto, cinco meses antes de ser divulgado no site da Prefeitura. Antes, em novembro de 2009, os técnicos que cuidam do programa já haviam alertado o Executivo sobre a necessidade de rever números da Educação e da Habitação.