Secretário quer rigor contra vandalismo

O que o senhor pretende falar com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo?

Vamos propor ideias para o debate. Uma das sugestões é a criação de um projeto de lei para endurecer a pena contra crimes de danos contra o patrimônio, atualmente muito leve. O contexto é outro, deve ser considerado. Outra medida, que já falamos faz tempo, é aumentar a pena contra aqueles que agridem policial.

Não foi o primeiro protesto violento na zona norte. Está previsto algum tipo de operação especial para a região?

Estamos acompanhando os acontecimentos e vamos esperar os próximos dias. Caso os problemas continuem, podemos lançar mão de alguma medida para aquele território.

O governo do Estado solicitou ajuda ao governo federal por causa dos protestos?

Não. O que houve foi uma conversa entre as polícias paulistas com a Polícia Rodoviária Federal, responsável pela Rodovia Fernão Dias. A PM deve agir em consonância com os policiais rodoviários. Além dos protestos violentos de segunda-feira, os assaltos na rodovia vinham sendo frequentes. Haverá reforço de policiamento ali.