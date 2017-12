Secretário diz que não dá privilégios O secretário de Saúde do Maranhão, Ricardo Murad, rebate a acusação de que privilegia Coroatá na distribuição de verbas. Ele diz que a escolha da cidade para abrigar um dos cinco hospitais macrorregionais previstos no programa "Saúde é vida" do governo estadual ocorreu antes de sua mulher, Maria Teresa Trovão Murad, assumir a prefeitura. O secretário disse que entregará até o final de 2014 unidades do mesmo porte em Caxias, Santa Inês, Pinheiro e Imperatriz. O programa prevê 72 novos hospitais de diferentes tamanhos. A meta é gastar R$ 1 milhão. Deste total, metade já teria sido executada.