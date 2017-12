Secretário diz que manifestante baleado portava material explosivo

SÃO PAULO - O secretário de Estado da Segurança Pública, Fernando Grella, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o manifestante baleado por policiais militares no sábado portava na mochila material explosivo e defendeu que a PM "agiu em legítima defesa" na ocasião.

Grella disse que o inquérito policial em andamento no 4º Distrito Policial (Consolação) aponta que o estoquista Fabrício Proteus Chaves, de 22 anos, e um colega portavam duas bolsas contendo uma chave de grifo, estilete, bolinhas de gude,

óculos de proteção, uma garrafa de vinagre, e "uma substância sólida com pavio que está sendo periciada".

A Secretaria de Segurança Pública divulgou fotos de objetos que estariam com jovem baleado em São Paulo:

Chaves foi baleado no tórax e na região genital por PMs e está internado em estado grave na Santa Casa, no Centro de São Paulo. Segundo amigos, ele não era adepto da tática black bloc e estava fugindo do tumulto quando foi abordado pelos policiais. O comandante-geral da PM, coronel Benedito Meira, disse que os disparos contra o jovem foram "legítimos".

Um vídeo mostra ação da PM durante protesto em São Paulo:

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou que a PM abriu um inquérito para apurar as circunstâncias em que o manifestante foi baleado. Imagens de uma câmera de segurança de um prédio na Rua Sabará mostram o momento em que Chaves caiu no chão, após conflito com três PMs. Os agentes disseram que ele portava um estilete e que teria tentado agredir um dos policiais, mas não é possível ver isso no vídeo.