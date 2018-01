Secretário diz que licitação de ônibus deve ser lançada neste mês

SÃO PAULO - A licitação que vai organizar o sistema de ônibus na cidade de São Paulo e está atrasada tem nova data para ser lançada. O secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, disse nesta segunda-feira, 18, que a Prefeitura pretende lançar até o fim de setembro o edital de licitação. Segundo Tatto, é possível concluir a licitação ainda na gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) se não houver questionamentos.

"Quero ver se termino agora no mês de setembro. Sob o ponto de vista do calendário, um processo de licitação você consegue terminar em dois ou quatro meses. Vamos ver o que vai acontecer, se vai ter questionamento", disse. A licitação vai organizar o sistema de ônibus na capital pelos próximos 20 anos e tem custo total estimado em R$ 140 bilhões, de acordo com a Prefeitura.

No dia 11 de agosto, após reivindicação de entidades civis, a Prefeitura anunciou a prorrogação por 20 dias do prazo para consulta pública do edital da concessão de transporte coletivo da capital, que havia expirado. Terminou no dia 31 de agosto o período de consulta.

ONGs e institutos de defesa do consumidor, saúde, mobilidade urbana e meio ambiente haviam protocolado uma carta na semana passada solicitando mais tempo para sugestões da sociedade. Pelo cálculo das organizações, para dar conta do volume de informação das 5 mil páginas do edital, seria preciso ler uma página a cada dois minutos diariamente, por 8 horas ininterruptas, durante os 22 dias úteis do prazo de consulta pública.

A licitação determina que serão escolhidas as empresas que pedirem menor preço de repasse por passageiro. Em cada um dos lotes, há um preço máximo que a Prefeitura está disposta a pagar (varia de R$ 1,73 a R$ 3,57, de acordo com o lote de atuação).