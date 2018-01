Secretário descarta expulsar policiais por caso de anão no Denarc

SÃO PAULO - O secretário Estadual de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, descartou na manhã desta quarta-feira, 8, expulsar policiais civis envolvidos no caso do anão gogo-boy que fez uma apresentação de strip-tease dentro do Departamento de Narcóticos (Denarc), em São Paulo, na semana passada. "Já adianto, como secretário e responsável pela aplicação e encaminhamento de sanções, que não acho proporcional os fatos levarem à expulsão", afirmou.

A polêmica teve início após vazar na internet imagens de um "mini gogo-boy" dançando de cueca, meias e sapato em cima de uma mesa na sala da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise). A apresentação fazia parte de uma festa surpresa para uma escrivã de polícia que estava fazendo aniversário.

No vídeo, o anão, conhecido como Júnior Gelinho, de 28 anos, senta no colo da escrivã e também abraça um delegado. Segundo Moraes, os dois já prestaram depoimento na Corregedoria da Polícia Civil sobre o episódio, que o secretário classificou como de "extremo mau gosto". "Policiais e servidores públicos não devem fazer comemorações particulares dentro da repartição publica. Obviamente existe uma irregularidade", disse. "Mas não podemos perder de vista a proporcionalidade (da punição)."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pagode. Em outro vídeo, divulgado pelo Estado, policiais da 5ª Delegacia Seccional de São Paulo (Leste) aparecem em uma festa dentro da sala da delegada titular, Elaine Maria Biasoli, regada a samba e cerveja. O evento aconteceu em março. A Corregedoria chegou a apurar o caso, mas a investigação foi arquivada em junho.

Para o secretário, o arquivamento do caso não significou impunidade. "Houve admoestação verbal à delegada de Polícia, determinando que isso não mais se repetisse", disse. "Mas em virtude de não haver nenhuma outra prova de horário de serviço e de abertura ao público, nenhuma outra sanção mais grave foi determinada." Moraes também determinou que o delegado geral Youssef Abou Chahin emita um aviso para os policiais civis reiterando que se evite novas comemorações em delegacias.