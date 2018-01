Secretário de Haddad diz que rede de ônibus está de 'sobreaviso' em caso de greve no Metrô

SÃO PAULO - Jilmar Tatto, secretário municipal dos Transportes, não acredita que a greve dos metroviários continuará nesta quinta-feira, 12, dia da abertura da Copa do Mundo de futebol na Arena Corinthians, em Itaquera, na zona leste. Contudo, se o Metrô ficar interrompido por algum motivo, ele garantiu nesta quarta-feira, 11, que os ônibus darão conta de levar os torcedores até o estádio.

"Todo o sistema de transporte para levar os torcedores para o estádio é sobre trilhos, CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Metrô", disse Tatto, acrescentando que, mesmo assim, "a cidade toda" está de "sobreaviso".

"Tem todo um plano de contingência operacional para garantir que todos os torcedores vão com segurança e a tempo para assistir ao jogo do Brasil." O dirigente, no entanto, sustentou que será um "dia de festa" e que "não vai ter a greve" dos metroviários, decisão que deve ser tomada no início da noite desta quarta, em assembleia na sede da categoria, no Tatuapé, também na zona leste.

"Sabe qual é a vantagem do pneu sobre o trilho? É que ele é flexível, ele tem uma agilidade muito grande. Se precisar, chamamos em meia hora os 15 mil ônibus da cidade de São Paulo para atender. Se precisar de mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil, (a SPTrans) está preparada. Todos estão de sobreaviso, a cidade toda, a CET, também as empresas todas se precisarem convocar, serão convocadas."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com o secretário, na quinta-feira só uma parte da frota circulará pela cidade como um todo, já que a operação levará em conta o fato de ser feriado.