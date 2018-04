Secretário de Esportes de Carapicuíba se envolve em acidente de trânsito

SÃO PAULO - O secretário de Esportes da cidade de Carapicuíba (Grande SP), Eduardo Oliveira Araújo, ao volante de Fox prata, se envolveu em um acidente de trânsito com um motoqueiro, que pilotava uma Honda CG-150 preta, por volta das 22h30 de sexta-feira, 25, na Vila Gustavo Correia, região central de Carapicuíba, próximo ao Paço Municipal, no limite com Tamboré, em Barueri, cidade vizinha.

Acionados, policiais militares da 2ª Companhia 33º Batalhão chegaram no local e acalmaram os ânimos. Segundo a Polícia Civil, os PMs perceberam que o secretário exalava cheiro de alcool. Encaminhado para a delegacia, o secretário teve que acompanhar os policiais até o IML, onde foi feito exame para se verificar o nível de álcool no sangue. O resultado deve sair somente na próxima segunda-feira, 28.

Um boletim de ocorrência de acidente de trânsito com vítima foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade. O motoqueiro, até as 4 horas desta madrugada de sábado, 26, não havia sido liberado do Hospital Geral de Carapicuíba (antigo Sanatorinhos). A Polícia Civil agora espera pelo resultado do exame de sangue do secretário e uma eventual representação do motoqueiro para tomar outras providências em relação ao caso.