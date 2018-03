Secretário de Alckmin parabeniza manifestantes e diz que ato foi 'demonstração de civismo'

SÃO PAULO - O secretário estadual de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, emitiu uma nota parabenizando os manifestantes e a polícia pelo protesto "majoritariamente pacífico" dessa segunda-feira, 17. Para ele, as passeatas, que reuniram cerca de 50 mil pessoas em diversas vias São Paulo, foram "uma demonstração de civismo".

O dirigente também pediu para que "seja mantido o mesmo acordo" e que "os líderes da manifestação mantenham contato contínuo com oficiais" da Polícia Militar. Segundo ele, isso servirá para garantir "a segurança" do protesto.

A nota foi enviada no mesmo dia em que um grupo de manifestantes protestava na frente do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado, no Morumbi, na zona sul, contra o aumento das tarifas de ônibus. Na última noite, eles gritaram palavras de ordem contra o governador Geraldo Alckmin (PSDB), que ainda não se pronunciou publicamente sobre as passeatas nesta terça-feira, 19.

Trata-se de uma visível mudança de discurso em relação ao empregado pela gestão Alckmin na semana passada, antes de a PM ser criticada por reprimir violentamente as manifestações e até mesmo por deter pessoas que portavam vinagre para se defender dos efeitos do gás lacrimogêneo. Jornalistas também ficaram feridos após a ação ríspida dos policiais.

Um novo protesto está programado para se iniciar às 17h desta terça-feira na Praça da Sé, na região central de São Paulo. Será a sexta manifestação pública iniciada após o aumento das tarifas de ônibus, metrô e trens, que passaram de R$ 3 para R$ 3,20 no último dia 2. A ação foi desencadeada pelo Movimento Passe Livre (MPL), que defende a redução e, posteriormente, a gratuidade da tarifa dos transportes públicos.

Leia a nota de Grella Vieira na íntegra:

"O secretário de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, faz um chamamento aos manifestantes que programaram um ato para as 17hs de hoje, na praça da Sé, para que seja mantido o mesmo acordo feito ontem: que os líderes da manifestação mantenham contato contínuo com oficiais da PM para que a polícia possa garantir a segurança da população e das pessoas que participam do protesto.

O secretário parabeniza os manifestantes e a polícia pelo ato majoritariamente pacífico de ontem e também a população paulistana que soube respeitar e apoiar uma demonstração de civismo."