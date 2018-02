Secretario da CGU deve assumir Controladoria do Município em SP

O prefeito Fernando Haddad convidou Mário Vinícius Claussen Spinelli, atualmente Secretário de Prevenção da Corrupção e de Informações Estratégicas da Controladoria-Geral da União para assumir a Controladoria Geral do Município, órgão criado pelo novo governo para apurar irregularidades dentro da Prefeitura. Spinelli deve ter seu nome confirmado pelo prefeito na tarde desta quarta-feira, 2.

Engenheiro da segurança com mestrado em administração pública, Spinelli é um dos mentores da Lei de Acesso à Informação, que obriga prefeituras, câmaras e assembleias a divulgarem seus gastos e os salários de seus servidores. Se confirmado, ele será o penúltimo nome da equipe de Haddad, que vai contar com 27 secretários. Ele não tem filiação partidária, quesito considerado fundamental pelo prefeito para ocupar um cargo que vai investigar crimes de corrupção. É um dos organizadores da Conferência Nacional de Controle Social e considerado hoje uma autoridade internacional no combate à corrupção - ele representa o Brasil em diversos fóruns internacionais que discutem como combater crimes na Internet.

Só falta agora Haddad indicar um nome para a Secretaria Especial de Licenciamentos, cuja criação está prevista em decreto do novo prefeito no Diário Oficial da Cidade desta terça. A pasta de Licenciamentos vai substituir a Secretaria Especial de Controle Urbano, ocupada por Orlando Almeida no segundo governo de Gilberto Kassab (PSD), entre 2009 e 2012.

A vice-prefeita Nádia Campeão (PCdoB) vai assumir as funções da Secretaria Especial de Articulação da Copa, já ocupada pelos comunistas na gestão de Kassab. Os 21 cargos da secretaria ficam agora disponíveis para Nadia fazer suas indicações.

Além da Controladoria Geral do Município, Haddad criou a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria de Políticas para as Mulheres.