Secretário cria polêmica ao defender ampliação do rodízio Em um evento marcado justamente para debater uma flexibilização no rodízio municipal de veículos, com isenção do pagamento de multa para motoristas que não cometeram infração anterior, o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Ricardo Teixeira, defendeu proposta radicalmente oposta: aumentar o período e a área de vigência das restrições.