Secretário considera de 'extremo mau gosto' festa com anão em SP

SÃO PAULO - O secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, disse ter achado de "extremo mau gosto" a festa dentro do Departamento de Narcóticos (Denarc), em que um anão foi contratado como gogo-boy para fazer strip-tease no aniversário de uma escrivã de polícia. O evento, que já está sob investigação da Corregedoria da Polícia civil, aconteceu no dia 2 na sala da 2ª delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).

"A festa não deveria ter ocorrido, mesmo com a alegação de que foi feita fora do expediente de serviço. Ela teria ocorrido às 20h, mas isso não justifica a ocorrência de uma festa em localidade pública, que se faça em local privado. É a minha opinião pessoal o extremo mau gosto da comemoração", disse o secretário na manhã desta terça-feira, 8.

A comemoração foi filmada pelos próprios investigadores e delegados. Segundo Moraes, os servidores identificados no vídeo e que foram apontados como participantes da festa serão intimados ainda na tarde desta terça feira pela Corregedoria para que sejam ouvidos. "Nós teremos uma rápida resposta", disse o secretário.

O Estado teve acesso ao vídeo que mostra o anão dançando e tirando a camisa em cima da mesa. Segundos depois, tira a calça e fica de cueca, sapato e meia. Ele é conhecido como Junior. No vídeo, além da escrivã, o delegado titular Gênesio Léo Junior é identificado. É ainda possível ver, no vídeo, latas de cerveja dentro de uma caixa de papelão.

O caso agitou a internet com várias piadas, comentários e postagens de indignação. Confira abaixo alguns comentários.