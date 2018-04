Secretaria vai investigar racismo em restaurante A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania instaurou processo para apurar suposto caso de discriminação racial sofrida por um garoto negro de 6 anos, retirado de um restaurante na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A criança etíope teria sido confundida com um pedinte por um funcionário do local. O caso aconteceu no dia 30 de dezembro. Se comprovado o crime, o estabelecimento pode ser multado.