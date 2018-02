Secretaria ressalta que há 1 morte para 256 prisões

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) admite que "o número absoluto (de mortes) é alto", mas diz que a "quantidade de mortes por prisões e apreensões ainda é relativamente baixa, se comparada ao restante da década". Segundo a SSP, houve, de janeiro a novembro, um morto para 256 prisões e apreensões - a taxa era de 132,6 em 2000. A pasta diz ainda que as taxas de mortes em confronto por 100 mil habitantes também estão em declínio. A SSP afirma que se preocupa com o aumento nos números absolutos e diz que um trabalho conjunto entre o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e a Corregedoria apura abusos. O ex-secretário Antonio Ferreira Pinto não foi encontrado para comentar as críticas. /W.C.