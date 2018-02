Secretaria levou 90 moradores de rua para abrigos durante madrugada em SP

SÃO PAULO - Na madrugada desta terça-feira, 28, foram abrigados mais 90 moradores em situação de rua, informou a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). Esses 90 moradores foram convencidos pelos agentes em atendimento rotineiro para ir aos Centros de Acolhida, acrescentou a SMAS.

Segundo a SMAS ainda restam 680 leitos vagos nos Centros de Acolhida. A Secretaria afirmou também que intensificou o trabalho de abordagem com o intuito de convencer os moradores em situação de rua a aceitarem os serviços da rede de assistência social. Atuam em todas as regiões da cidade 328 educadores sociais e 90 veículos, segundo a SMAS.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em entrevista ao Estado em 18 de maio, a vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Alda Marco Antônio afirmou que nunca são recolhidas "mais de 50 pessoas, nem nas noites mais frias. É uma luta, mas temos de respeitar a vontade delas".

O frio fez a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) da Secretaria Municipal de Segurança Urbana decretar estado de atenção às 18h40 novamente nesta terça-feira. Esse estado de atenção já havia sido decretado também na segunda-feira, 27.

Operação Baixas Temperaturas. No dia 17 de maio, São Paulo deu início à Operação Baixas Temperaturas, inaugurando dois abrigos para moradores de rua, no Brás e em Ermelino Matarazzo. Apesar do acréscimo de 215 vagas, persiste um déficit de leitos em relação à população de rua da capital: 13 mil pessoas para cerca de 9 mil vagas, distribuídas por 33 unidades. Dessas, 13 são a idosos, crianças e mulheres. Houve aumento de 12,5% no número de atendimentos no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2010.

Com Carolina Spillari, Felipe Frazão e William Cardoso.

Notícia atualiza às 19h48.