Secretaria lança campanha sobre o risco de álcool e direção

A Secretaria de Estado da Saúde inicia neste final de semana uma operação em bares e rodovias de São Paulo para alertar motoristas sobre os sérios riscos que envolvem a mistura entre álcool e direção. O objetivo é orientar a população a evitar os excessos e não dirigir sob nenhuma hipótese após ter ingerido qualquer quantidade de bebida alcoólica. Veja também: Dicas no Blog do Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Os efeitos do álcool e os limites da Lei Seca Polícia terá mais bafômetros para fiscalizar Lei Seca no Versão Cerca de 10 mil folhetos serão entregues aos freqüentadores de bares na Vila Madalena, Vila Olímpia, Itaim, Vila Mariana e Vila Nova Conceição. Outros 300 mil de orientação serão distribuídos em pedágios das estradas administradas pela Dersa e Nova Dutra. Nas rodovias a operação acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de dezembro. Haverá, ainda, distribuição de 10 mil cards com os mesmos alertas a 50 estabelecimentos em diversos bairros da cidade, entre academias, escolas, cafés, bares e faculdades. A campanha irá focar o fato de que todos os anos centenas de pessoas morrem em acidentes provocados por motoristas alcoolizados, alertando que essa conduta caracteriza crime grave e que pode custar a própria vida ou de familiares e amigos.