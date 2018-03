Secretaria havia dito que empresa vencera licitação No dia 19 de abril, quando a Prefeitura de São Paulo divulgou a construção de um dique e de um piscinão no Jardim Romano, a assessoria de Imprensa da Secretaria de Infraestrutura e Obras informou à reportagem do Estado que a Queiroz Galvão havia vencido uma licitação de R$ 60 milhões para a realização das obras. O contrato, porém, foi feito sem licitação quase três meses depois. A assessoria do prefeito Gilberto Kassab (DEM) não soube explicar ontem como ocorreu o erro de informação.