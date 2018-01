Secretaria diz que segurança do litoral de SP está sob controle

Após um comunicado norte-americano, divulgado na sexta-feira, 23, aconselhando que os turistas evitem o litoral sul de São Paulo por conta dos 13 assassinatos ocorridos em Praia Grande, Santos, São Vicente e Guarujá, nas últimas semanas, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou uma nota a respeito. Para a Secretaria, "a segurança pública dos municípios do litoral paulista está sob controle".

De acordo com a nota, "a Secretaria da Segurança Pública e as polícias estão atentas para coibir qualquer perturbação da ordem pública". Depois dos crimes, o policiamento na Baixada Santista foi reforçado no último dia 19, com aumento do efetivo local e a chegada de tropas especializadas.

Em nota, a secretaria também garante que "qualquer cidadão que deseje, pode visitar normalmente as cidades do litoral paulista".