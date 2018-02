Secretaria diz que reparos já foram providenciados

Em relação ao Parque da Juventude, na zona norte, a secretaria explicou que na quinta-feira os brinquedos para crianças foram reparados, assim como pontos da academia. Os equipamentos devem estar prontos até o início da próxima semana.

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente garantiu que novos equipamentos foram adquiridos para o Parque da Aclimação, na zona sul, e devem ser instalados nos próximos dias. No caso dos Parques Piqueri e Trianon, alguns equipamentos foram retirados e interditados para manutenção. Um edital para licitar as peças dos equipamentos também já foi aberto.

Já no Ibirapuera, na zona sul, os equipamentos passam por manutenção constante. Os aparelhos com avarias apontados pela reportagem serão encaminhados para conserto. Ainda segundo a secretaria, em 2010 foram doados 52 equipamentos e, em 2011, mais 15 aparelhos foram adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. / C.H.