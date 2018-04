Secretaria diz que maestro sempre soube da limitação A Secretaria Municipal de Cultura informou que "recebeu com surpresa" a carta de renúncia do maestro Alex Klein e ainda não decidiu quem dirigirá o teatro a partir de agora. "Desde o momento do convite, foi esclarecido ao maestro Klein que a Secretaria de Cultura já havia iniciado a programação do centenário. Uma comissão havia se encarregado de definir as linhas da programação e as principais óperas e ele teria de trabalhar. O maestro sabia, desde o início, que sua liberdade era limitada pelos compromissos assumidos", disse a Assessoria de Comunicação.