Secretaria diz que associações têm de prestar contas A Secretaria Municipal de Esportes informou que as entidades que administram os 282 clubes da cidade prestam contas das atividades desenvolvidas. Segundo a pasta, elas podem realizar eventos no clube, desde que o dinheiro arrecadado seja investido em melhorias do CDC. "O dever da secretaria é garantir que essa verba seja destinada ao próprio clube", diz. A pasta não informa o que foi feito com o dinheiro arrecadado pelo CDC do Jardim Iporanga no show do cantor Belo. Afirma apenas que o evento tinha alvará da Prefeitura. A secretaria também não esclarece o que é feito com os recursos arrecadados pela Sociedade Águia Negra com o aluguel do campo do CDC Jardim Eliana. Os clubes afirmam não haver controle da Prefeitura. A pasta não diz o motivo de as atividades do Clube Escola não terem sido implementadas nos CDCs, como determina decreto de 2007.