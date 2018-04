Secretaria desmente presidente de conselho A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente não comentou expressamente as declarações feitas pelos integrantes do Cades, mas contrariou a informação passada pelo presidente do conselho de que não há fiscalização suficiente. Em nota, a pasta informou que só concede licença para um empreendimento quando há provas de que houve o replantio do número de mudas exigido pela administração.