Secretaria de Segurança Pública anuncia novos chefes das polícias em São Paulo

SÃO PAULO - Os novos chefes das polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo foram anunciados na manhã desta segunda-feira, 26, pela Secretaria de Segurança Pública, quatro dias depois de o ex-procurador-geral de Justiça Fernando Grella assumir a pasta. O Comando Geral da PM ficará com o coronel Benedito Roberto Meira, atual chefe da Casa Militar do Governo, e o cargo de delegado-geral da Polícia Civil será ocupado por Luiz Maurício Souza Blazeck. A Superintendência de Polícia técnico-científica continua com o perito criminal Celso Perioli, na função desde 1998.

Os nomes dos dois novos responsáveis pelas polícias serão publicados no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, 27. Eles substituem o coronel Roberval Ferreira França, ex-comandante da PM, e o delegado Marcos Carneiro Lima, ex-delegado geral.

A troca na cúpula da segurança pública ocorre em meio a um onda de violência no Estado, com alta no assassinato de PMs e na execuções de civis. A capital paulista registrou elevação de 114,6% nos homicídios em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado - foram 82 casos no mês em 2011, contra 176 no mesmo período em 2012. Ao menos 94 policias militares morreram no Estado até domingo, parte deles alvos de ações do Primeiro Comando da Capital (PCC).

PERFIS

Benedito Roberto Meira. O novo comandante da PM tem 50 anos de idade e 31de corporação. Paulistano, é coronel desde 2010 e tem formação em Direito. Já atuou em diversas unidades da Polícia Militar, algumas delas na região de Bauru, onde foi coordenador operacional do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária e comandante do 4º Batalhão de Policiamento do Interior. Na capital, foi comandante do Policiamento de Área Metropolitano Quatro (responsável pela zona leste). Assumiu o atual cargo de secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Defesa Civil em 6 de abril de 2012.

Luiz Maurício Blazeck. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba e pós-graduado em Gestão de Segurança Pública, o novo delegado-geral tem 49 anos de idade e 26 de Polícia Civil. Natural de Sorocaba, começou a carreira como delegado no Guarujá, litoral de São Paulo, onde ficou até 1995. Entre 2002 e 2005, assumiu a Delegacia Seccional de Sorocaba.