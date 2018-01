Secretaria de Saúde envia remédios para São Luiz do Paraitinga

A Secretaria estadual de Saúde enviou nesta semana 345 mil unidades de medicamentos para auxiliar a cidade de São Luiz do Paraitinga, na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Veja também:

Leia a cobertura completa sobre a tragédia em São Luiz do Paraitinga

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cidade que foi parcialmente destruída pela enchente desde a última quinta-feira, 31 recebeu analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, xaropes, pomadas e soro para hidratação. A secretaria informou que o lote é suficiente para abastecer o município por três meses.

Além dos remédios, foram enviadas equipes das vigilâncias epidemiológica e sanitária estaduais para auxiliar no controle de possíveis doenças causadas pela água das chuvas, como leptospirose. As chuvas e os deslizamentos de terras afetaram mais de cinco mil moradores e destruíram cerca de 70 casarões históricos.