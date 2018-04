Secretaria de Saúde de SP anuncia campanha para doação de sangue

Com a chegada do inverno e do frio no meio do ano, os estoques de sangue nos hospitais de São Paulo e o volume de doações nos hemocentros paulistas costumam cair para a metade dos níveis registrados em outras épocas do ano.

Apesar de o estoque atual de sangue ainda ser suficiente para atender a demanda, a Secretaria Estadual de Saúde vai iniciar, neste fim de semana, uma campanha de doação, que vai se estender por todo o inverno - justamente para que os níveis não caiam demais.

O órgão disponibilizou um mapa no Google Maps, que mostra os endereços dos seis hemocentros onde pode ser feita a doação - um na capital e cinco no interior, nas cidades de São José do Rio Preto, Campinas, Botucatu, Marília e Ribeirão Preto. Segundo Frederico Carbone Filho, médico da Hemorrede Estadual, a ferramenta visa atrair os internautas para o tema.

Na capital paulista, existem ainda quatro postos de coleta, mantidos pela Fundação Pró-Sangue, mantida pela secretaria. Um deles, o Clínicas (Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar) funciona de segunda a sexta das 7h às 19h e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. Há ainda outros 36 hospitais com pontos de doação de sangue; no interior, além dos hemocentros, há outros postos, que podem ser consultados no site.

Quem pode doar

- Pessoas entre 18 e 65 anos de idade

- Peso: mais de 50 quilos

- É fundamental descansar e comer bem antes de doar (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação)

- É obrigatório ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas que antecedem a doação