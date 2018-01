Secretaria de Saúde dá dicas para lidar com calor e tempo seco

As altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar deixam o tempo seco no Estado de São Paulo, o que pode causar transtornos à saúde da população.

Para evitar esses problemas, a Secretaria de Estado da Saúde preparou uma série de dicas de prevenção, entre elas ingerir muita água, sucos naturais frescos e água de coco, que são boas opções para bebidas.

Os alimentos devem ser preparados o mais próximo possível do horário de consumo e devem ser mantidos refrigerados em temperaturas preferencialmente abaixo de 5º C.

Substitua as frituras por alimentos assados, assim como o sorvete de massa por picolé, especialmente de frutas. Queijos amarelos podem ser trocados por queijos brancos. Use soro fisiológico para olhos e narinas, em caso de irritação.

Durma em local arejado e umedecido. Podem-se utilizar umidificadores de ar, toalhas molhadas ou reservatórios com água nos quartos e evite banhos com água muito quente, que provocam ressecamento da pele.