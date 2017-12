Secretaria de Direitos Humanos repudia agressões

Segundo o comunicado, "o fato em nada representa o que está prescrito no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que determina uma abordagem dedicada à reconstrução de projetos de vida e ao desenvolvimento da cidadania dos adolescentes, sob o olhar da proteção integral dos direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente". A nota elogia ainda a rapidez com que as providências foram tomadas pelas autoridades.