Secretaria convoca entidades para firmar convênios

O secretário de Educação, Cesar Callegari, afirmou que pretende fortalecer os convênios, afastando as suspeitas levantadas durante a campanha eleitoral de que a gestão petista acabaria com as parcerias. Lideranças petistas mantiveram críticas frequentes sobre a decisão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) em ampliar a rede, sobretudo com as políticas de convênios.

"Queremos fortalecer a rede de cooperação, mas vamos ampliar com qualidade", defende Callegari, ressaltando que a secretaria finalizou neste ano 38 convênios considerados irregulares e que colocavam a segurança das crianças em risco.

Pelos planos da Prefeitura, essa modalidade representará a maior parte das vagas a serem criadas por Fernando Haddad (PT). As 243 novas creches prometidas por Haddad devem abrir 55 mil vagas.