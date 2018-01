Secretaria anuncia atrações da Virada Cultural Paulista 2010

A Secretaria da Cultura anunciou nesta quarta-feira, 27, as atrações já confirmadas da edição 2010 da Virada Cultural Paulista. O evento, que acontecerá em 29 cidades do Estado nos dias 22 e 23 de maio, terá como destaques internacionais a roqueira norte-americana Cat Power (em Jundiaí) e Mudhoney, um das bandas precursoras do movimento grunge (em Mogi das Cruzes e São José dos Campos).

Veja a lista com todas as atrações já confirmadas no site da Secretaria da Cultura

O multi-instrumentista Yann Tiersen, que assina a trilha sonora de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, também promete ser uma das atrações mais concorridas (em Piracicaba e São João da Boa Vista).

Entre os destaques nacionais, Móveis Coloniais de Acaju, Paralamas do Sucesso, Elba Ramalho e Lobão devem agitar os palcos. "São mais de 700 atrações, reunindo músicos internacionais, peças de teatro, números de circo e cultura popular e até ópera", disse o coordenador geral do evento, João Sayad, segundo informações da Secretaria.

A Virada acontecerá nas seguintes cidades: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Caraguatatuba, Franca, Indaiatuba, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Presidente Prudente, Região Metropolitana da Baixada Santista, Ribeirão Preto, Santa Bárbara D'Oeste, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Mais detalhes sobre a programação do evento e novas atrações serão divulgados no twitter oficial criado pela Secretaria.