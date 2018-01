Secovi: ajudar investigação é 'questão pessoal' O presidente do sindicato da habitação (Secovi-SP), Claudio Bernardes, afirmou que a entidade não poderá obrigar as empresas envolvidas na fraude do Imposto sobre Serviços (ISS) a denunciar os fiscais que cobravam propina. "Eles (promotores) pediram para que nós informássemos as empresas para elas denunciarem o esquema, pois se estavam sofrendo achaque estariam sendo vítimas", disse. "Podemos conscientizar as empresas. Nós fizemos isso, mas (dissemos que) não temos o poder de trazer as empresas ao Ministério Público."