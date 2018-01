Seccional de São Bernardo prende 60 pessoas em 16 horas

Atualizada às 19h15

SÃO BERNARDO DO CAMPO - A Operação ABC Limpo, iniciada à meia-noite pela Polícia Civil em São Bernardo do Campo e São Caetano, realizou, 60 prisões, sendo 11 adolescentes e 19 em flagrante. Com o objetivo de diminuir os índices de criminalidade, a operação comandada pela Delegacia Seccional de São Bernardo mobilizou 131 policiais civis, de 16 delegacias, e 66 viaturas.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), Carlos Alberto da Cunha, um possível cativeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi localizado no bairro do Taboão. No local, os policiais encontraram droga e prenderam uma pessoa. O lugar foi descoberto durante um dos três mandados de buscas e apreensão previstos na operação ABC Limpo.

A Operação ABC Limpo terminou às 16h e apreendeu 120 veículos e uma arma de fogo. Também foram apreendidos 54 quilos de entorpecentes e duas pessoas foram presas no Jardim Miriam, na Zona Sul de São Paulo, na divisa com Diadema. Ao todo, foram cinco quilos de pasta base de cocaína e o restante de lidocaína, cafeína e maconha, que são usadas na produção de cocaína comercial.