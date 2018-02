Seção de Achados e Perdidos tem até muleta e dentadura O Metrô divulgou nesta semana balanço dos itens perdidos em suas dependências ao longo do ano passado. No total, 37 mil objetos foram parar na seção de Achados e Perdidos da companhia. O que mais aparece são documentos, carteiras, celulares, guarda-chuvas, óculos e peças de vestuário. Mas há quem perca até dentaduras, colchões, pranchas de surfe e muletas. O índice médio de devolução é de 26% - os celulares são os campeões nesse quesito, com 70%.