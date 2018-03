Se vira nos quinze!

O candidato a prefeito que prometer chuva em São Paulo tá eleito!

Uma coisa leva a outra

O comando da base militar onde

o príncipe Harry presta serviço

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

no Afeganistão mandou de

volta ao Reino Unido a mesa

de sinuca da área de lazer dos

oficiais. Pra não dar ideia de

strip-tease a ninguém!

Nhenhenhém

Faz um tempão que José Serra não utiliza a expressão "trololó" em seus pronunciamentos. Depois cai nas pesquisas e não sabe por quê!

Novos tempos

Hotéis de luxo na Suíça já adotam o português como um dos idiomas oficiais de seus prospectos. No tempo em que o Maluf podia deixar o País não havia essa moleza para quem visitava suas contas lá fora!

Eike inveja!

Liberado para dirigir, Thor Batista não quis correr o risco de cruzar com ciclistas no feriadão. Levou amigos para Angra em dois helicópteros.

Caindo na real

Foi-se o tempo em que piloto brasileiro da Ferrari que cedia lugar na pista e no pódio para o companheiro de equipe ficava pra morrer. O GP da Itália nem doeu em Felipe Massa.

Mal comparando

Depois de uma série de pesadelos com FHC, Lula teve, enfim, uma noite de sonhos. Neles, ele e Fernando Haddad eram, respectivamente, o Vinicius de Moraes e o Toquinho da política brasileira. E não é que o candidato do PT leva mesmo jeito pra Toquinho? Repara só!

No princípio, como se sabe, Andy Warhol previu que um dia todos teriam direito a 15 minutos de fama, mas escapou à percepção do célebre artista pop a possibilidade de prorrogação dos prazos de validade das celebridades instantâneas.

Quem aproveita seu tempo de exposição pública namorando cantor de pagode ou participando do Big Brother Brasil, por exemplo, garante pelo menos mais 15 minutos sob os holofotes como ex-mulher de pagodeiro ou ex-BBB, respectivamente.

Se, nesse tempo adicional, a danadinha virar dançarina do Latino ou "assistente" do Pânico, leva outros 15 minutos de brinde na condição de ex-latinete ou ex-panicat.

Aos 20 e poucos anos de idade, a mulherada passa a ser identificada por aquilo que já não é: ex-Miss Bumbum, ex-modelo, ex-"caldeirete" do Huck, ex-capa da Sexy...

Não à toa, a imprensa de celebridades destaca cada vez mais a figura da "ex" qualquer coisa: ex-madrinha de bateria, ex-paquita, ex-dançarina do Faustão, ex-rainha do rebolado...

Ex-mulher fruta, se ainda não tem por aí, é questão de tempo!

Faz-se qualquer coisa para escapar ao destino sombrio das ex-celebridades.

Fofoca global

Não convidem Zeca Camargo e William Bonner para a mesma mesa. O apresentador do Fantástico teria ganho os mesmos 3,8 quilos que o colega do Jornal Nacional perdeu na semana passada. Só se fala disso na TV Globo!