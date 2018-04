Sé terá protesto contra ações da PM Movimentos sociais marcaram para hoje uma série de protestos contra a reintegração de posse no Pinheirinho, em São José dos Campos, e contra a ação policial na cracolândia, no centro de São Paulo. Chamado de "Especulação extermina: basta de trevas na Luz e em São Paulo!", o protesto ocorre também em apoio aos moradores da Favela do Moinho. A concentração está marcada para ocorrer a partir das 8 horas na Praça da Sé.