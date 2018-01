Se preferir, aproveite a cama e também a mesa

À lusitana Hóspedes e visitantes fazem as refeições em um salão de estilo colonial português no Solar das Águas Cantantes. Mas o cardápio é brasileiro: a moqueca de camarão vale R$ 75 (com arroz branco e farofa de dendê). - Estrada do Saco da Ribeira, s/nº, Praia do Lázaro, Ubatuba, (12) 3842-0597 (60 lug.). 12h30/ 16h e 18h/22h(fecha 3ª). Cc.: V.

De leve A cozinha do Tiê Sahy entrega receitas leves com acento contemporâneo. O linguado recheado com alho-poró ao molho de manga (R$ 53) é escoltado por uma salada de folhas, arroz branco e batata palha. - Av. Adelino Tavares, 160, Barra do Sahy, São Sebastião, (12) 3863-6369 (80 lug.). 6ª e sáb., 13h/0h; dom., 13h/21h (fecha 2ª a 5ª). Cc.: todos.