'Se não corresse, o PM teria me batido mais' No Pinheirinho para ajudar a ex-mulher que ainda morava na ocupação, o servente de pedreiro Claudio Anésio Martins, de 48 anos, ganhou notoriedade após ser agredido por policiais militares no último domingo, durante a reintegração de posse do terreno. A ação violenta dos PMs contra o homem, que não esboçou reação, foi filmada e divulgada na internet. Ele disse que os policiais pensaram que ele tinha atirado uma pedra, o que Martins nega. O servente agora espera que os PMs sejam punidos.