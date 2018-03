'Se falar que é só de madrugada, é mentira' Os assaltos praticados na Avenida Almirante Delamare assustam os moradores da capital e de São Caetano. Cada um tem uma história de violência que sofreu na via ou, no mínimo, conhece alguém que foi roubado recentemente. No caso do representante comercial Ronny Guimarães, de 46 anos, que também é lider comunitário no bairro que mora, o assalto aconteceu na Sexta-Feira Santa em plena luz do dia, às 13h. "Um rapaz novo de boné pulou na frente do carro e sacou o revólver. Do nada, encostou mais um outro. Levaram celular, rádio, todos os cartões de crédito e débito, carteira de motorista e R$ 200", comenta. "Viram um anel no meu dedo e arrancaram também."