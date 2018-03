'Se estiver tudo correto, nós temos de autorizar'

Segundo ele, o grande número de autorizações na Vila Andrade se explica pelas áreas livres do distrito. E a exigência mínima é que se plante no mesmo bairro pelo menos o mesmo nº de árvores cortadas. "Preferencialmente, o plantio deve ser no bairro, mas na maioria das vezes não há espaço. Então, pode haver entrega de muda no viveiro e recurso para a Prefeitura fazer parques ou obras no entorno." Na compensação em dinheiro, cada muda vale R$ 378. / D. Z. e R.B.