'Se ele era doente, por que a família não ajudou?'

Em entrevista ao Estado, a assistente social Carmen Calazans, mãe de Bárbara, fala sobre a dor vivida nos últimos dois anos. "A família do assassino vai visitá-lo na prisão. Isso é um direito e deve continuar assim. Mas a família da vítima vai visitar o cemitério."

A seguir, o depoimento de Carmen:

"Sempre que as pessoas me perguntam e se solidarizam com a minha situação, vêm, em primeiro lugar, a tristeza e as lembranças das coisas boas que eu nunca mais vou ter com a Bárbara. Ela era uma menina que conservava os amigos, sabia ouvir. Era uma artista. Sempre que vejo as reportagens, dizem 'músico é condenado'. Nunca ninguém fala 'Bárbara, pintora, artista, desenhista', é sempre 'a jovem estudante'.

Fiquei muito abalada, principalmente pela forma como aconteceu. O assassino e a família dele reconheceram que isso nunca poderia ter acontecido. É muito fácil você se resguardar por meio de uma coisa. Porque a droga é apenas uma coisa. A gente tem de diferenciar o que é um objeto do que são as pessoas. A droga não pode se responsabilizar por aqueles que a usam.

Ele não usou nenhum instrumento para matar a minha filha. Usou as próprias mãos. Ele realmente tinha uma fixação na Bárbara, como amigo. E essa fixação pode ter ido longe demais. Nunca vamos saber o que aconteceu, mas de uma coisa tenho certeza: Bárbara foi solidária, foi amiga. Agora ele pede desculpas. O perdão faz parte de uma grandeza. Ele está perdoado. Mas isso não é uma questão pessoal.

Sou assistente social, formada em Psicologia e Psicopedagogia, e não posso deixar de ter uma opinião profissional a esse respeito. Você consegue, como é o caso, matar uma pessoa com as próprias mãos, mas você não deve se esconder, nem nas drogas nem no álcool, de suas deficiências, ou de suas doenças, porque isso é muito fácil. O que eu realmente defendo é a responsabilização das pessoas e/ou das famílias. Porque se a família alegava que ele era um doente, por que ela não estava perto, por que ele não morava com a família? Por quê? Então, é pedagógico, é social que a justiça se faça.

Tenho participado de projetos de apoio. Um deles é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social destinado à população em situação de rua, um espaço que tem o nome da minha filha, Ateliê Cidadão Bárbara Calazans, que trabalha com artes e artesanato, encaminhando as pessoas para redes assistenciais. E participo da ONG Amor Eterno.

Quero criar uma instituição ligada à arte, mas voltada para a Justiça, para ajudar aqueles que não entendem como a vida de seus filhos foram ceifadas."