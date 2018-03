Se a gula é o seu pecado predileto

Quando decidiu abrir um restaurante fora da região central de São Paulo, em 1971, o restaurateur italiano Giancarlo Bolla ouviu um deboche: "Tá ficando louco, Giancarlo?" Com todas as grandes casas no centro, por que se arriscar no então distante Itaim-Bibi? "Oras", ele dá de ombros, sentado na sala de reuniões de seu La Tambouille, que completa em julho 40 anos: "Ficava entre os Jardins e o Morumbi, a clientela estaria garantida."

O pioneirismo não poderia ter sido mais acertado: hoje com 520 restaurantes funcionando, o Itaim-Bibi é o distrito com mais opções gastronômicas da capital. E, se no começo havia apenas algumas lanchonetes, com o desenvolvimento do bairro o padrão das casas começou a subir. Hoje, é impossível circular por ali sem reparar na quantidade de opções oferecida.

O primeiro tido como "de alto padrão" a ser aberto no bairro foi justamente o La Tambouille, de Bolla. "Era um bairro de casas e sobrados, mas tinha muito potencial para expandir. O Shopping Iguatemi chegou alguns anos antes, havia casas noturnas como a Hippopotamus, os clientes moravam por perto."

A consolidação do Itaim como reduto de restaurantes veio na década de 1990, quando sedes de empresas começaram a chegar à região, como explica Sérgio Arno, dono de cinco restaurantes no distrito - entre eles o tradicional La Vecchia Cucina.

"Difícil que isso um dia mude. É um bairro charmoso, cada portinha para a rua, um restaurante diferente", resume Arno.