De acordo com dados do Centro de Operações da Defesa Civil de Santa Catarina, subiu de 12 para 15 o número de municípios afetados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado na última semana. Três cidades decretaram situação de emergência: Antônio Carlos, Biguaçu e Tijucas. Os estragos deixaram uma pessoa morta, 1.207 desalojadas, 149 desabrigadas e 2 feridos. No total, foram danificadas 836 residências.