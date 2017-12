SC dá lições para evitar futuras tragédias Técnicos do governo e da Defesa Civil de Santa Catarina apresentaram ontem ao governo de Alagoas as estratégias utilizadas para gerenciar os desastres decorrentes das chuvas. As experiências vividas pelos catarinenses na tragédia ocorrida em 2008 foram compartilhadas com representantes do governo. A recomendação principal foi a de recolocar as pessoas fora das áreas de risco de deslizamentos. Em Alagoas, de acordo com os últimos números da Defesa Civil, já são mais de 47 mil pessoas desalojadas.