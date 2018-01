Saúde quer ter seus servidores de volta A Secretaria Municipal da Saúde está fazendo um pente-fino para rever empréstimos de 319 funcionários a outros órgãos. O procedimento deve ficar pronto neste mês. O 'Estado' revelou no domingo que, mesmo com déficit de funcionários, a pasta cede médicos e enfermeiros para Câmara Municipal, Tribunal de Contas do Município e outros órgãos.