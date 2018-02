Saúde cancela licitação para clínica de viciado A Prefeitura cancelou ontem a licitação para trocar a gestão do Serviço de Atenção Integral ao Dependente (Said), clínica para viciados químicos que funciona em Heliópolis, na zona sul. A decisão ocorreu após o Estado revelar que edital do pregão, posto em consulta pública na terça-feira, previa pagamento à empresa vencedora de R$ 19,1 milhões por ano, acima dos R$ 18,8 milhões recebidos pelo gestor atual, a Organização Social Sociedade Hospital Samaritano. A capacidade do Said, porém, continuaria a mesma: 80 leitos.