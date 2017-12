Exames

Proposta: Zerar a fila de exames, que era de 485 mil pedidos no fim de 2016, segundo a gestão

O que foi feito: Lançou o Corujão da Saúde para realização de exames em hospitais públicos e privados. Na semana passada, anunciou ter zerado a fila em 83 dias, fazendo 342,7 mil exames (70% do total)

Desafio: Reduzir fila das consultas de especialidades e de cirurgias, cujos dados não foram divulgados

Remédios

Proposta: Resolver o problema da falta de remédios nas unidades básicas de saúde

O que foi feito: Negociou com empresas a doação de 165 tipos de medicamentos e anunciou plano de fazer parcerias com as redes privadas nos bairros, acabando com as farmácias públicas

Desafio: Providenciar medicamentos que ainda faltam na rede e investir em uma solução definitiva

Médicos

Proposta:Contratar 800 médicos para resolver carência de profissionais na rede municipal

O que foi feito: Congelou 25% da verba de investimentos na saúde e não incluiu a proposta no plano de metas (2017-2020). Gestão diz que contratação ficará para 2018

Desafio: Buscar recursos externos ou convênios para investir na contratação de profissionais de saúde e acabar com o déficit na red