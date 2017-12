Sargento reage a assalto e é baleado na Oscar Freire

Ele havia acabado de chegar com a mulher do Rio de Janeiro, onde moram, e descarregava a bagagem quando foi abordado por três homens. Um deles, com uma arma em mãos, anunciou o assalto.

O militar reagiu. Sacou sua arma, mas foi dominado pelo trio. Um tiro foi disparado e o acertou. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista, segundo parentes. O hospital não encontrou seu registro e não foi possível detalhar o incidente. Os assaltantes conseguiram fugir com a arma do militar.